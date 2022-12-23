WP: Зеленский убеждал Конгресс США и Байдена в возможности победы над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон пытался убедить Конгресс США и Джозефа Байдена в возможности победы над Россией.

23 декабря американская газета «Вашингтон пост», со ссылкой на источники, заявила, что действующий президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Вашингтон пытался убедить Конгресс Соединённых Штатов и своего американского коллегу Джо Байдена в том, что киевский режим может одержать победу над Российской Федерацией.

Осведомлённые источники «Вашингтон пост», пожелавшие сохранить анонимность, утверждают, что Зеленский не смог впечатлить высокопоставленных американских чиновников, которые считают победу Украины над Россией маловероятной.