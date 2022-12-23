WP: Зеленский пытался убедить Байдена в будущей победе Украины, но руководство США в этом сомневается
2022-12-23 22:35
Издание Washington Post сообщает, что Владимир Зеленский во время визита в США пытался убедить Джо Байдена и членов Конгресса в возможности полной победы Украины.
Но источники издания утверждают, что американские должностные лица в этом сомневаются и считают такую победу маловероятной.
В материале сказано, что Зеленскому необходимо было получить поддержку американских властей перед затяжными зимними боями.
Сообщается также, что визит украинского президента планировался в тайне, о нем знали всего несколько должностных лиц США.
Опубликовано: Светлана Репина