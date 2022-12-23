WP: США могут производить 14 тысяч снарядов в месяц, ВСУ тратят столько за два дня
2022-12-23 23:23
Издание Washington Post сообщает, что США сейчас могут производить порядка 14 тыс. снарядов калибра 155 мм за месяц.
В материале сказано, что ВСУ тратят такое количество боеприпасов за два дня в периоды ведения ожесточенных боев.
Автор статьи утверждает, что план помощи Украине изначально не был рассчитан на такой длительный конфликт.
Эта ситуация выявила проблемы в стратегическом планировании США, а также в оборонно-промышленной базе НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина