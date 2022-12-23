WP: США могут производить 14 тысяч снарядов в месяц, ВСУ тратят столько за два дня

Издание Washington Post сообщает, что США сейчас могут производить порядка 14 тыс. снарядов калибра 155 мм за месяц.

В материале сказано, что ВСУ тратят такое количество боеприпасов за два дня в периоды ведения ожесточенных боев.

Автор статьи утверждает, что план помощи Украине изначально не был рассчитан на такой длительный конфликт.

Эта ситуация выявила проблемы в стратегическом планировании США, а также в оборонно-промышленной базе НАТО.