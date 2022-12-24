Армия Украины усилила работу ДРГ на Лисичанском направлении в Донбассе

Украинские войска активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском участке фронта.

В субботу работник народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в связи с похолоданием и замерзанием почвы украинские диверсанты начали активнее пытаться проникнуть на территорию Луганской Народной республики, в частности посредством передвижений по Лисичанскому нарпавлении. Филипоненко утверждает, что контрразведка России и ЛНР активно пресекает действия противника.

Также Иван Филипоненко признаёт, что в настоящий момент Лисичанский участок фронта является одним из самым тяжёлым в зоне спецоперации.