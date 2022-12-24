Увлечение энергетиками наносит организму непоправимый вред
Чтобы переработать одну порцию такого напитка, организм вырабатывает повышенную дозу инсулина.
Стимулирующие напитки содержат большое количество сахара и кофеина. Они действительно помогают взбодриться и дают ощущение прилива сил.
Но их частое употребление со временем приведет к скачкам сахара в крови, ухудшению состояния зубов, проблемам с кишечником и почками.
Кроме того, появляются тревожность и бессонница, возрастает вероятность развития патологий почек и сердца.
Также энергетик зачастую провоцирует набор лишнего веса.
Лучшая альтернатива такому напитку - это полноценный сон и отдых.
А чтобы взбодриться, лучше выпить чашку зеленого крепкого чая или кофе - они не оказывают такого губительного и агрессивного воздействия на организм.
Опубликовано: Наталья Павлова