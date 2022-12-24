Увлечение энергетиками наносит организму непоправимый вред

Чтобы переработать одну порцию такого напитка, организм вырабатывает повышенную дозу инсулина.

Стимулирующие напитки содержат большое количество сахара и кофеина. Они действительно помогают взбодриться и дают ощущение прилива сил.

Но их частое употребление со временем приведет к скачкам сахара в крови, ухудшению состояния зубов, проблемам с кишечником и почками.

Кроме того, появляются тревожность и бессонница, возрастает вероятность развития патологий почек и сердца.

Также энергетик зачастую провоцирует набор лишнего веса.

Лучшая альтернатива такому напитку - это полноценный сон и отдых.

А чтобы взбодриться, лучше выпить чашку зеленого крепкого чая или кофе - они не оказывают такого губительного и агрессивного воздействия на организм.