Сотрудники народной милиции ЛНР выявили и задержали украинского диверсанта, который готовил диверсии на территории республики.

24 декабря российские военные корреспонденты получили информацию о задержании бывшего солдата украинского нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией в РФ) сотрудниками милиции и правоохранителями России. Известно, что задержанный орудовал на территории Луганской Народной республики и был задействован в подготовке террористических актов.

В ходе допроса украинец рассказал, что собирал персональные сведения о луганских чиновников, готовя на нах покушения, также передавая ВСУ разведданные о дислокации российских войск.