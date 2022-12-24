В Министерстве обороны России рассказали о причастных к исполнению биологических программ военного характера на территории Украины при поддержке США.

24 декабря глава российских сил радиационной, химической и биологической защиты при Минобороны России Игорь Кириллов сообщил, что в его распоряжении оказались сведения об исполнителях заказов на разработку американского биооружия в Украине. По данным Кириллова, к программе причастна вице-президент In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-директор фирмы DTRA Кеннет Майерс и американский политик Томас Фриден.

Игорь Кириллов подчёркивает, что разрабатывавшая на Западе вакцины от коронавируса компания Pfizer имеет прямое отношение к биологическому проекту Соединённых Штатов на Украине.