Представитель российского МИДа Михаил Галузин утверждает, что поставки западного оружия Молдавии могут спровоцировать катастрофу в этой стране.

Днём субботы заместитель министра иностранных дел России Махиал Галузин публично заявил, что интенсификация военно-политического взаимодействия между НАТО и Кишинёвом угрожает новой катастрофой в регионе, поскольку страны Североатлантического альянса начали безответственно накачивать молдавскую армию вооружениями западного образца.

Галузин отметил, что в мировой практики поставки оружия НАТО какой-либо другой стране обычно не повышает её обороноспособность, наоборот делая данное государство уязвимым.