МИД России: накачка Молдавии оружием НАТО грозит катастрофой
2022-12-24 11:02
Представитель российского МИДа Михаил Галузин утверждает, что поставки западного оружия Молдавии могут спровоцировать катастрофу в этой стране.
Днём субботы заместитель министра иностранных дел России Махиал Галузин публично заявил, что интенсификация военно-политического взаимодействия между НАТО и Кишинёвом угрожает новой катастрофой в регионе, поскольку страны Североатлантического альянса начали безответственно накачивать молдавскую армию вооружениями западного образца.
Галузин отметил, что в мировой практики поставки оружия НАТО какой-либо другой стране обычно не повышает её обороноспособность, наоборот делая данное государство уязвимым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей