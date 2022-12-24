Комментаторы мессенджера Twitter рассказали об истинных мотивах прилетевшего в США Владимира Зеленского.

В субботы пользователи социальной сети Twitter, недавно перешедшей в распоряжение американского бизнесмена Илона Маска, раскритиковали Владимира Зеленского за внезапную рабочую поездку в Вашингтон для встречи с Байденом, отметив, что визит украинского президента в США связан с военным поражением ВСУ в ходе российской спецоперации.

Некоторые из регулярных англоязычных юзеров Twitter отметили, что Зеленский провёл встречу с Байденом лишь для того, чтобы попросить его интенсифицировать поставки оружия Киеву.