СМИ: Зеленский посетил Вашингтон из-за поражения Украины на поле боя
2022-12-24 11:36
Комментаторы мессенджера Twitter рассказали об истинных мотивах прилетевшего в США Владимира Зеленского.
В субботы пользователи социальной сети Twitter, недавно перешедшей в распоряжение американского бизнесмена Илона Маска, раскритиковали Владимира Зеленского за внезапную рабочую поездку в Вашингтон для встречи с Байденом, отметив, что визит украинского президента в США связан с военным поражением ВСУ в ходе российской спецоперации.
Некоторые из регулярных англоязычных юзеров Twitter отметили, что Зеленский провёл встречу с Байденом лишь для того, чтобы попросить его интенсифицировать поставки оружия Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей