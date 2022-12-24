Newsweek: ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot до конца весны 2023 года

Отставной генерал США Марк Хертлинг уверен, что украинские войска не смогут использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot в ближайшие месяцы.

В субботы газета Newsweek взяла интервью у генерала Соединённых Штатов в отставке Марка Хертлинга, который утверждает, что украинские войска потратят не менее нескольких месяцев для обучения использованием комплексов Patriot, который Вашингтон передаст Киеву в единичном экземпляре.

По мнению Хертлинга, американская установка Patriot также не сможет выступать в качестве системы ПВО для неба всей Украины, поскольку её закрепят за Киевом с целью отражения ракетных атак на столицу Украины.

Также в интервью Newsweek Марк Хертлинг выразил уверенность, что США будут поставлять ВСУ боеприпасы для "Пэтриотов" в ограниченном количестве ввиду их большой стоимости, ввиду чего украинские войска не смогут использовать данное оружие до конца весны следующего года.