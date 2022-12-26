ФСБ России ликвидировала украинскую диверсионную группу на границе Брянской области

Агенты ФСБ России ликвидировали четверых диверсантов из Украины, пытавшихся проникнуть на территорию Брянской области.

26 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сообщило о ликвидации четверых украинских диверсантов на границе Брянской области агентами ФСБ в результате боестолкновения 25 декабря 2022 года.

Отмечается, что у пытавшихся проникнуть на территорию Брянской области диверсантов было обнаружено иностранное вооружение, в частности, немецкие пистолеты-пулемёты SIG Sauer и боеприпасы к ним, а также самодельные взрывные устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.