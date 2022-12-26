Сына Олега Табакова по-крупному обманули мошенники

62-летний Антон Табаков попал в очень неприятную историю при покупке автомобиля иностранной марки.

Ресторатор заказал в салоне «МосАвтоДилер» автомобиль по сходной цене и внес стопроцентную предоплату. Но желаемого не получил. Вместо этого Антона Табакова стали кормить «завтраками»: то он уже стоит на границе, то осталась одна операция по растоможке.

Предприниматель долго терпел, но, когда терпение наконец лопнуло, а автоменеджеры не хотели отвечать на вопросы, - обратился в полицию.

В заявлении Антона Олеговича указано, что гендиректор компании Ярослав Коротких незаконно завладел его деньгами. Обещания дал, но не выполнил. Почему - на этот вопрос придется ответить следствию.

Коротких стражи порядка нашли и арестовали. Ему вменяют в вину мошенничество в особо крупных размерах (1 миллион рублей). Сыщики полагают, что фирма работала по отработанной схеме.

Покупатели переводили ему сто процентов предоплаты за подержанные авто, которые должны прибыть из-за границы (Америка, Япония, Корея и т.д.), но вместо автомобилей получали сообщения о проблемах с логистикой. В итоге клиенты оставались ни с чем.

Ярослав Коротких арестован судом на два месяца. Идет следствие.