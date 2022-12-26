МО РФ: трое российских солдат погибли при падении обломков дрона ВСУ на аэродроме «Энгельс»

Минобороны России сообщило, что в результате падения обломков украинского беспилотника на российском военном аэродроме «Энгельс» погибли трое солдат ВС РФ.

26 декабря пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат при подлёте к военному аэродрому «Энгельс» в Саратовской области.

Отмечается, что в результате падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины трое российских военнослужащих получили смертельные ранения, однако авиатехника на аэродроме «Энгельс» повреждений не получила.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём официальном Telegram-канале заявил, что семья военных, погибших при атаке со стороны ВСУ на российский аэродром, окажется вся необходимая помощь.