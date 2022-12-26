Полковник США Макгрегор: ВСУ мобилизуют подростков и недееспособных лиц из-за потерь

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ мобилизуют подростков и недееспособных лиц из-за потерь личного состава.

26 декабря отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале заявил о том, что Вооружённые силы Украины вынуждены «выскребать остатки» из-за огромных потерь личного состава в ходе спецоперации.

Макгрегор пояснил, что украинская армия потеряла 100 000 военнослужащих, ещё 35 000 солдат пропали без вести, поэтому командование ВСУ пытается мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей для пополнения рядов своих войск.