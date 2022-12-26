Южная Корея подтвердила первый случай заражения амебой Неглерия Фоулера

Минздрав Южной Кореи уведомляет, что случай инфицирования амебой вида Неглерия Фоулера впервые зарегистрирован в стране.

Отделение KDCA при южнокорейском Министерстве Здравоохранения уведомляет, что в стране выявлен первый случай заболевания амебой вида Неглерия Фоулера, которую прозвали "паразитом, поедающим мозг". Известно, что заразившийся четыре месяца находился в Тайланде и скончался от острого менингита.

Характерно, что инфицированный умер спустя 11 дней после заражения и испытывал такие симптомы как лихорадка, нарушение функции речевого аппарата и рвота.