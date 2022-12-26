ФСБ опубликовала данные ликвидированных на границе Брянской области диверсантов ВСУ
2022-12-26 17:32
ФСБ России опубликовала имена членов диверсионно-разведывательной группы ВСУ, ликвидированной на границе Брянской области.
26 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщила о том, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации раскрыла данные украинских диверсантов, ликвидированных агентами ФСБ при попытки проникновения на территорию Брянской области.
Согласно данным ФСБ, членами ликвидированной ДРГ ВСУ были Юрий Горовец с позывным «Святоша», Максим «Не пей пиво» Михайлов, Тарас «Тарасий» Карпюк, Богдан «Апполон» Лягов, являющиеся гражданами Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко