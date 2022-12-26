NDP: солдаты ВСУ сдаются в плен войскам России из-за плохих условий службы
2022-12-26 21:02
Информагентство NDP утверждает, что бойцы украинской армии сознательно сдаются в плен российским военным при первом удобном случае.
Публицист польского новостного журнала NPD Яцек Тохман утверждает, что представители вооружённых сил Украины незамедлительно сдаются в плен при виде российских солдат, поскольку неподобающие условия службы измотали бойцов ВСУ за время ведения боевых действий в регионе.
По данным Тохмана, украинские бойцы испытывают тотальную нехватку еды, медицинских препаратов, военной техники, боеприпасов и профессионального командования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей