«Пул Первого» раскрыл тайну перстня на левой руке Лукашенко

«Пул Первого» раскрыл тайну перстня на левой руке Александра Лукашенко на неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

26 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что замеченный перстень на левой руке президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на неформальной встрече лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств является новогодним подарков.

Отмечается, что данные клубные кольца с поздравлением к Новому году подготовили специально для девяти участников неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 27 декабря.