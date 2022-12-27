Медведев предсказал распад Евросоюза и создание Четвертого рейха в следующем году
2022-12-27 00:19
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале гипотезы-предсказания на следующий год.
По его мнению, на базе Германии будет создан Четвертый рейх при участии Чехии, Румынии, Польши, Словакии, а также «Киевской республики».
Медведев считает, что этот альянс будет воевать с Францией, а Венгрия с Польшей захватят Западную Украину.
Он прогнозирует распад Евросоюза и гражданскую войну США, после которой Техас и Калифорния станут отдельными государствами.
Опубликовано: Светлана Репина