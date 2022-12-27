В Минобороны Беларуси заявили об открытости Минска к диалогу с НАТО

Представитель Минобороны Беларуси Дмитрий Рябихин заявил, что Минск открыт к диалогу с блоком НАТО.

26 декабря заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь Дмитрий Рябихин в эфире телеканала «СТВ» заявил, что Минск открыт для диалога с государствами Североатлантического альянса, невзирая на факт того, что НАТО в одностороннем порядке прекратило сотрудничество с белорусским государством.

Рябихин отметил, что данная ситуация отчётливо демонстрирует отличия внешней политики Беларуси, показывающей всё так, как оно есть, в контексте международного военного сотрудничества от западных стран.