Минобороны Сербии: Вооруженные силы страны приведены в боевую готовность

Вице-премьер Сербии и министр обороны Милош Вучевич сообщил, что Вооруженные силы страны приведены в боевую готовность.

По его словам, такой приказ был отдан главнокомандующим – сербским президентом Александром Вучичем.

Тем временем министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич сообщил, что МВД также приведены в полную боеготовность.

Ранее генерал Милан Мойсилович, возглавляющий Генштаб ВС Сербии, заявил, что ситуация в Косово и Метохии остается сложной.