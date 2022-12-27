Минобороны Сербии: Вооруженные силы страны приведены в боевую готовность
2022-12-27 00:37
Вице-премьер Сербии и министр обороны Милош Вучевич сообщил, что Вооруженные силы страны приведены в боевую готовность.
По его словам, такой приказ был отдан главнокомандующим – сербским президентом Александром Вучичем.
Тем временем министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич сообщил, что МВД также приведены в полную боеготовность.
Ранее генерал Милан Мойсилович, возглавляющий Генштаб ВС Сербии, заявил, что ситуация в Косово и Метохии остается сложной.
Опубликовано: Светлана Репина