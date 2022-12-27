Зеленский: около девяти миллионов человек на Украине остались без света

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что около девяти миллионов украинцев на данный момент остаются без света.

26 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что в настоящее время около девяти миллионов украинцев отключены от электроснабжения.

Зеленский добавил, что плановые и аварийные отключения света по всей территории Украины до сих пор сохраняются из-за дефицита электроэнергии в стране, однако их количество и продолжительность постепенно сокращается.