Лавров: Украина пытается добиться прямого столкновения НАТО и России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается «втащить» США и остальные страны НАТО как можно глубже в военный конфликт.

По словам дипломата, цель украинской стороны заключается в том, чтобы добиться лобового столкновения НАТО с Россией.

В качестве примера Лавров напомнил о падении украинской ракеты в Польше 15 ноября. Тогда Владимир Зеленский утверждал, что это была российская ракета.

Лавров отметил, что США и Евросоюз не поддались на эту уловку, но сама ситуация ясно продемонстрировала цели Украины.