Зеленский рассказал о мучительной ситуации на Донбассе

APS
2022-12-27 02:44

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram видеообращение, в котором рассказал о ситуации на Донбассе.

Он признал, что ситуация в этом регионе складывается очень сложно для украинских военных. 

По словам Зеленского, максимальных сил сейчас требуют Бахмут (Артемовск), Кременная и некоторые другие направления.

Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют под Артемовском около 500 бойцов в день.

Опубликовано: Светлана Репина







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