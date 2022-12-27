Зеленский рассказал о мучительной ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram видеообращение, в котором рассказал о ситуации на Донбассе.

Он признал, что ситуация в этом регионе складывается очень сложно для украинских военных.

По словам Зеленского, максимальных сил сейчас требуют Бахмут (Артемовск), Кременная и некоторые другие направления.

Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют под Артемовском около 500 бойцов в день.