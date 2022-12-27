Лавров заявил о риске столкновения ядерных держав

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политика Запада, направленная на сдерживание РФ, повышает риск столкновения ядерных держав.

Он напомнил, что Россия неоднократно указывала на отсутствие победителей в ядерной войне.

Тем не менее, политики западных стран обостряют риторику по этой теме. Лавров отметил, что вокруг этой тематики наблюдается «пропагандистская вакханалия».

Глава МИД подчеркнул, что Россию обвиняли в намерении применить ядерное оружие против Украины, но на самом деле риск столкновения ядерных держав повышает сам Запад.