Лавров заявил о риске столкновения ядерных держав
2022-12-27 03:45
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политика Запада, направленная на сдерживание РФ, повышает риск столкновения ядерных держав.
Он напомнил, что Россия неоднократно указывала на отсутствие победителей в ядерной войне.
Тем не менее, политики западных стран обостряют риторику по этой теме. Лавров отметил, что вокруг этой тематики наблюдается «пропагандистская вакханалия».
Глава МИД подчеркнул, что Россию обвиняли в намерении применить ядерное оружие против Украины, но на самом деле риск столкновения ядерных держав повышает сам Запад.
Опубликовано: Светлана Репина