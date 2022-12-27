Рогов рассказал об оккультных обрядах ВСУ и предложил провести «десатанизацию»
2022-12-27 04:14
Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинские военные проводят оккультные обряды.
По его словам, представители полка «Азов» празднуют языческий День мертвых и проводят факельный обряд.
Рогов отметил, что это объясняет негативное отношение к православию на территориях, подконтрольных Киеву.
Он также предложил провести не только демилитаризацию с денацификацией, но и десатанизацию.
Опубликовано: Светлана Репина