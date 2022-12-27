Какие мистические факты присутствовали в жизни Гоголя

В биографии русского писателя немало странных эпизодов, которые до сих пор притягивают литературоведов и историков. Таинственные страницы жизни Гоголя изучают снова и снова в попытках продвинуться ближе к пониманию творчества.

Итак, эта подборка включает девять загадочных биографических фактов классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя.

Как-то раз во сне, будучи подростком, будущий отец писателя увидел свою нареченную жену. Девушка из сна якобы жила по соседству.

Девочка была там на самом деле, но ей на тот момент было меньше года. Этот сон крепко врезался в память Василию Афанасьевичу.

И через 13 лет молодой человек женился на подросшей соседской девушке, которая превратилась в явную копию красавицы из сна. Юной жене на момент вступления в брак было всего 14 лет.

Ее муж был старше в два раза.

Родила эта девочка впоследствии 13 детей, но в живых остались только 4 девочки и Николай - будущий писатель.

Мать, Мария Ивановна, относилась к нему с благоговением, верила, что сын ее особенный и обладает исключительными талантами.

Сама Мария Ивановна была очень религиозной и серьезно относилась к разным суевериям. Женщина верила в приметы, пророчества, доверяла своим предчувствиям.

Мистицизм этот передался и самому Гоголю.

Как-то раз уже в зрелом возрасте писатель припомнил одну историю. В детстве он однажды остался один дома. Вдруг увидел перед собой черную кошку, которая появилась из ниоткуда.

Ребенок сильно испугался и вышвырнул кошку из комнаты. Воспоминание осталось, и со временем из-под пера писателя вышла повесть "Майская ночь или Утопленница".

В произведении рассказывается о ведьме, которая умела превращаться в черную кошку.

В Петербурге, написав поэму "Ганс Кюхельгартен", Гоголь получил неодобрительные отзывы критиков. После этого он скупил весь тираж произведения и сжег его.

Широкую известность получила жуткая повесть Гоголя "Вий", которая, якобы была написана на основе народных преданий. Так говорил сам писатель.

И все же исследователи творчества Гоголя так и не нашли ничего подобного среди народных легенд или мифов.

Фильмы же, снятые по этой книге, в народе давно негласно считают проклятыми. В двух проектах актеры, занятые в съемках, тяжело заболевали или подвергались несчастным случаям.

Более того, почти все участники первого фильма, в том числе оператор и режиссер, умерли молодыми либо испытали сильные потрясения в личной жизни и перестали получать приглашения для участия в других кинолентах.

Даже церковь, где проходили съемки фильма, спустя какое-то время, полностью сгорела.

Николай Васильевич так и не женился и не завел семью, хотя и вращался в светских кругах, ведя активный образ жизни.

В какой-то момент он понял, что предназначен только для писательской деятельности.

Гоголю довелось пережить "болотную лихорадку" после поездки в Рим. Он несколько раз был на волоске от смерти.

Последствиями болезни стали частые обмороки, а также писатель начал слышать голоса, к нему приходили странные видения.

Николай Васильевич всегда боялся смерти. А больше всего он страшился быть похороненным заживо. Так, все 11 лет перед смертью писатель позволял себе спать только сидя в кресле.

Друзьям же он постоянно говорил, чтобы они хоронили его только при появлении признаков разложения тела.

После гибели его близкой знакомой Екатерины Хомяковой, которая была беременна, у Гоголя был глубокий шок. Он сжег второй том "Мертвых душ" и настроился на скорую смерть.

Он настолько убедил себя в том, что для него пришла пора умирать, что эта мысль постепенно и свела его в могилу.

После смерти писателя ходило много нелепых слухов.

Одни уверяли, что Гоголь был похоронен живым, якобы, когда тело решили перезахоронить, то видно было, что крышка гроба разодрана изнутри.

Ходили также истории о том, что кто-то выкрал из могилы голову и одежду писателя. Однако не один из этих домыслов документально не подтвердился.