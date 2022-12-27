МО РФ: пленный солдат ВСУ рассказал, как командование бросило его батальон без еды и воды
2022-12-27 13:15
Пленённый украинский солдат рассказал, как командование ВСУ бросило его батальон без еды и воды на передовой.
27 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства опубликовало видео, на котором пленённый украинский солдат рассказал о том, что командования Вооружённых сил Украины оставило его батальон на занимаемой позиции без еды и воды на неопределенный срок.
Взятый в плен боец ВСУ заявил, что ему с сослуживцами «приходилось один сухарь делить на двоих», в то время как российские военнослужащие предоставили пленённым украинским бойцам все необходимые для комфортной жизни условия.
Опубликовано: Диана Мудреченко