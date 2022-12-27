Пленённый украинский солдат рассказал, как командование ВСУ бросило его батальон без еды и воды на передовой.

27 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства опубликовало видео, на котором пленённый украинский солдат рассказал о том, что командования Вооружённых сил Украины оставило его батальон на занимаемой позиции без еды и воды на неопределенный срок.

Взятый в плен боец ВСУ заявил, что ему с сослуживцами «приходилось один сухарь делить на двоих», в то время как российские военнослужащие предоставили пленённым украинским бойцам все необходимые для комфортной жизни условия.