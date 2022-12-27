В Минобороны России сообщили, что служащие ВС РФ поразили подразделения 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ на Донецком направлении.

27 декабря официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что служащие российской армии нанесли огневое поражение подразделениям 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооружённых сил Украины.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта солдатами ВС РФ уничтожено до шестидесяти единиц личного состава, три боевые машины пехоты и семь автомобилей ВСУ.