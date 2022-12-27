ВС РФ поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Краматорска

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что солдаты ВС РФ поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ близ Краматорска.

Во вторник, 27 декабря 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил, что российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в районе города Краматорск ДНР.

Конашенков добавил, что за прошедшие сутки специальной военной операции России на Украине российские войска также поразили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику украинской стороны в 89 районах.