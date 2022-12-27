WP: ВСУ не могут использовать захваченную российскую технику из-за отсутствия деталей

Издание The Washington Post сообщает, что ВСУ не могут использовать российскую технику, захваченную на поле боя.

За время спецоперации украинским военным удалось захватить сотни российских бронетранспортеров, танков, боевых машин пехоты.

Однако эта техника нуждается в ремонте, а украинские военные не могут найти необходимые для этого детали.

По словам командира одного из ремонтных батальонов, они остаются в ангарах, вместо того, чтобы воевать с российскими войсками.