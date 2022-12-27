Al Mayadeen: поездка Зеленского в США была сигналом SOS перед разгромом ВСУ

Издание Al Mayadeen опубликовало материал Аммара Брахми, в котором говорится, что поездка Владимира Зеленского в США была сигналом бедствия перед разгромом ВСУ.

По мнению обозревателя, это не был рядовой визит. Поездка стала сигналом SOS перед неизбежным поражением украинских военных.

Брахми утверждает, что после ликвидации россиянами украинских комплексов ПВО Киев ждет масштабное поражение, поэтому Зеленский и поехал к Байдену.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне, где встретился с Джо Байденом и выступил в Конгрессе.