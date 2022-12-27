Леопард атаковал научный городок и ранил 15 человек

Это произошло в Индии. Ночью зверь проник на территорию научно-исследовательского института и совершил атаку на людей.

26 января 2022 года на территорию кампуса НИИ тропических лесов города Джорхат проник леопард.

Ранним утром он пришел из окрестных лесов и совершил нападение на живущих в кампусе людей, в том числе на женщин и детей.

После этого он совершил атаку на автомобиль, где прятались сотрудники лесного хозяйства, и на фургон с жителями близлежащих деревень.

Еще до приезда ветеринаров, которых вызвали местные жители, он успел ранить 15 человек и уйти в чайные сады.

Приехавшие для того, чтобы утихомирить разбушевавшегося хищника, ветеринары смогли усыпить его только после нескольких неудачных попыток.

Все пострадавшие получили помощь в стационаре. Их состояние оценивалось медиками как стабильное.