Леопард атаковал научный городок и ранил 15 человек
Это произошло в Индии. Ночью зверь проник на территорию научно-исследовательского института и совершил атаку на людей.
26 января 2022 года на территорию кампуса НИИ тропических лесов города Джорхат проник леопард.
Ранним утром он пришел из окрестных лесов и совершил нападение на живущих в кампусе людей, в том числе на женщин и детей.
После этого он совершил атаку на автомобиль, где прятались сотрудники лесного хозяйства, и на фургон с жителями близлежащих деревень.
Еще до приезда ветеринаров, которых вызвали местные жители, он успел ранить 15 человек и уйти в чайные сады.
Приехавшие для того, чтобы утихомирить разбушевавшегося хищника, ветеринары смогли усыпить его только после нескольких неудачных попыток.
Все пострадавшие получили помощь в стационаре. Их состояние оценивалось медиками как стабильное.
Опубликовано: Наталья Павлова