Politico: Евросоюз недоволен решением Зеленского по Конституционному суду
2022-12-27 18:30
13 декабря украинский парламент проголосовал за реформу Конституционного суда. По информации Politico, в Евросоюзе назвали это «опасным процессом».
Новый закон предусматривает создание группы из трех независимых экспертов и трех госчиновников, которые будут выбирать судей большинство голосов. Но судьи, которые не были выбраны, по-прежнему смогут претендовать на места в Конституционном суде.
В Евросоюзе считают, что в таких условиях офис президента сможет манипулировать составом судей, а значит, и решениями суда.
Венецианская комиссия рекомендует ввести в группу седьмого члена – независимого эксперта, а также сделать решение комиссии окончательным.
Опубликовано: Светлана Репина