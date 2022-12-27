Politico: Евросоюз недоволен решением Зеленского по Конституционному суду

13 декабря украинский парламент проголосовал за реформу Конституционного суда. По информации Politico, в Евросоюзе назвали это «опасным процессом».

Новый закон предусматривает создание группы из трех независимых экспертов и трех госчиновников, которые будут выбирать судей большинство голосов. Но судьи, которые не были выбраны, по-прежнему смогут претендовать на места в Конституционном суде.

В Евросоюзе считают, что в таких условиях офис президента сможет манипулировать составом судей, а значит, и решениями суда.

Венецианская комиссия рекомендует ввести в группу седьмого члена – независимого эксперта, а также сделать решение комиссии окончательным.