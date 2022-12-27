Особое удовольствие – читать чужие «правила жизни», и в то же время, это очень полезное занятие

Прочитав жизненные принципы других людей, мы можем узнать кое-что очень ценное и важное: место, где можно учиться, и место, где можно посмеяться.

«Правила жизни» Михаила Жванецкого. Прочитав список мыслей известного сатирика до конца, вы поймете, почему.

Работать усердно или нет.

Делай, как знаешь, и живи своей жизнью. Работать усердно или нет, работайте столько, сколько вам нужно. И самое главное, идите к своим целям, а не к навязанным вам идеалам.

Оставаться самим собой и не поддаваться потребностям общества, не позволять себе руководствоваться «обязательными» и «обязательными» – это серьезная задача, с которой однажды должен столкнуться каждый.

Не позволяй любить себя, не мучай никого.

Если вы состоите в отношениях, у вас есть два варианта: позволить избраннику любить вас или подарить ему свою любовь. (Третьего не дано: вектор всегда имеет одно направление!).

Самые прочные отношения – это те, в которых каждый партнер решает заботиться о другом. В этом случае можно свести к минимуму количество ссор, жалоб, жалоб и обвинений в духе «ты меня не любишь, ты меня не понимаешь, а я всю молодость…» и так далее.

Не мучайте близких, прося их сделать вас счастливыми.

В противном случае, когда вы точно понимаете свою роль в паре, вы решаете родить и разделить любовь через заботу и внимание – вас ждет настоящее счастье.

Цени все вкратце: игру, книгу, курс лечения.

Идея с юмором, в духе Михаила Михайловича Жванецкого. Прочитав это правило до конца, неизменно возникает улыбка, а его образ с озорной улыбкой вспоминается в голове. Искра любви к жизни и злобы не погасла в глазах этого человека.

Все, что к нам приходит, достойно высокой оценки. А еще, казалось бы, в чем-то негативном можно найти повод для радости.

Люди склонны обращать внимание на отрицательные стороны, даже если им всегда есть что-то хорошее.

Не говорите того, чего не знаете, и не говорите того, что знаете. Самая большая ценность – говорить то, что думаешь.

Только тот, кто понимает себя и открыто признает свои потребности, может жить с уверенностью, счастьем и без страха.

Как только мы сможем понять и построить нашу систему ценностей и жить свободно, полагаясь на наши предпочтения, мы сразу же получаем то, что хотим.

В конце концов, вы можете получить то, что хотите, только если вы понимаете, что вам нужно, и имеете смелость сказать это.

Быть самим собой – это большая ценность и долгая работа.