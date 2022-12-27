Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина терпит поражение под Артемовском

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина несет огромные потери и терпит поражение под Артемовском (Бахмутом).

Он пояснил, что для украинских военных важно удержать город, который фактически является логистическим хабом.

Здесь соединяются транспортные узлы и железные дороги. Однако ВСУ терпят поражение, теряя в боях тысячи военнослужащих.

Общие потери ВСУ Макгрегор оценивает в 150 тысяч человек, из них 35 тысяч числятся пропавшими без вести.