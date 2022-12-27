Отряд спецназа «Рысь» по борьбе с диверсиями создан на базе МВД Беларуси

Глава внутренних войск Республики Беларусь Николай Карпенков утверждает, что в стране создали новый отряд спецназа.

Вечером вторника заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков сообщил, что в стране завершилось создание нового отряда милиции специального назначения, который получил наименование "Рысь". По данным Карпенкова, отряд направлен на борьбу с диверсионной деятельностью в государстве.

Примечательно, что ранее в Беларуси прошла серия контртеррористических мероприятий, а также была создана совместная региональная группировка войск Союзного государства, состоящая из российских и белорусских военных.