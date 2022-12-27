Новогодний майонез можно легко приготовить в домашних условиях

Для этого понадобятся несколько простых ингредиентов и немного свободного времени.

Приготовить полезный и вкусный майонез для заправки новогодних салатов - легко и просто!

Для этого понадобятся свежие перепелиные яйца или желтки куриных яиц.

А также потребуется немного горчицы, соевый соус вместо соли и сок лимона - для придания продукту кислинки.

Все ингредиенты нужно взбить в блендере на больших оборотах, в процессе взбивания вливая в общую массу оливковое масло тонкой струйкой.

Такой майонез получается очень нежным на вкус, а главное - совсем не вредным для желудка, как уверяют диетологи.

Он придает особую пикантность салатам, мясу и другим блюдам.

Единственный его минус - малый срок хранения, что, впрочем, никак не умаляет достоинств этого натурального продукта.