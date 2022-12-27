МВД Беларуси сообщило о создании нового отряда спецназа «Рысь»

МВД Беларуси сообщило о создании отряда спецназа «Рысь» в войсковой части 5529 для борьбы с вооруженными формированиями.

27 декабря пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила, что в войсковой части 5529 создан новый отряд специального назначения «Рысь», отличительными чертами которого являются быстрота и мобильность, самая современная экипировка и вооружение, высочайший уровень профессиональной подготовки.

Отмечается, что спецназ «Рысь» был создан для борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами, чтобы обеспечить национальную безопасность белорусского государства.