Британец Пол Мэтью потратил £10 000 на модификации тела, чтобы справиться с депрессией после развода

В 2005 году Пол Мэтью из Ланкашира расстался с супругой после восьмилетних отношений. Мужчина вернулся в дом родителей и впал в депрессию. Справиться с проблемами Полу помогли модификации тела.

Он бросил свою работу в области цифровых маркетинговых коммуникаций и зарегистрировался на веб-сайте по модификациям тела, где он в конечном итоге встретил свою нынешнюю жену Рейчел.

Они счастливы в браке в течение 13 лет.

У 43-летнего мужчины множество татуировок по всему телу, растянуты мочки ушей, раздвоенный язык и много других модификаций.

На все изменения Пол потратил около 10 000 фунтов стерлингов.

Теперь он счастлив и работает менеджером студии True Colours Tattoo Studio в Престоне, Ланкашир.