Богатые новогодние столы в России начали закатывать во времена Екатерины II

Хозяева соревновались в эксклюзивных блюдах и шикарных приемах, а главными предметами роскоши были кухня и буфет.

Именно во время правления Екатерины II началась традиция дарения новогодних подарков.

В это время в моду вошли необычные блюда, которые подавались к новогоднему застолью.

Одно из них получило говорящее название - "Императрица". Это был молодой запеченный поросенок, фаршированный оливками и разными вложенными друг в друга птицами, наподобие матрешки.

Конечно же, произвести на свет такой шедевр могли только очень искусные и опытные повара.

С тех пор Новый год невозможно представить без ломящегося от яств стола, мандаринов, нарядной елки, подарков, фейерверков и шампанского!

Императоры умели радоваться и радовать других. И хорошо, что со временем придуманное ими новогоднее веселье превратилось в народную традицию.