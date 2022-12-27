Богатые новогодние столы в России начали закатывать во времена Екатерины II
Хозяева соревновались в эксклюзивных блюдах и шикарных приемах, а главными предметами роскоши были кухня и буфет.
Именно во время правления Екатерины II началась традиция дарения новогодних подарков.
В это время в моду вошли необычные блюда, которые подавались к новогоднему застолью.
Одно из них получило говорящее название - "Императрица". Это был молодой запеченный поросенок, фаршированный оливками и разными вложенными друг в друга птицами, наподобие матрешки.
Конечно же, произвести на свет такой шедевр могли только очень искусные и опытные повара.
С тех пор Новый год невозможно представить без ломящегося от яств стола, мандаринов, нарядной елки, подарков, фейерверков и шампанского!
Императоры умели радоваться и радовать других. И хорошо, что со временем придуманное ими новогоднее веселье превратилось в народную традицию.
Опубликовано: Наталья Павлова