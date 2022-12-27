Вопрос часто возникающий у туристов: что значат странно пронумерованные квартиры в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в самом его центре, есть дома, где нумерация квартир способна сбить с толку любого, даже матерого туриста.

Там на первом этаже может быть квартира под номером 20, на третьем – 3, на втором – 15, а квартиры № 4 вообще может не существовать. Для тех, кто не в курсе, такое явление может показаться по меньшей мере странным. Ведь в подобной нумерации нет логики.

Но это только на первый взгляд. На самом деле все вполне объяснимо.



Все эти дома были построены еще в дореволюционное время. И тогда нумерация квартир была стандартной, хотя количество самих квартир было намного меньше. После революции ситуация изменилась.

Дореволюционные дома относятся к двум типам зданий: доходный дом или особняк.

В первом случае были квартиры, правда, начиная со 2-го этажа, откуда их и считали. Первый этаж обычно занимали хозяйственные помещения, дворницкая, которые не нумеровались.

Во втором случае вообще квартир не существовало, так как весь огромный дом являлся собственностью одного человека.

После революции огромнейшие квартиры на двадцать комнат разбивали на несколько отдельных помещений. Получалось от четырех до пяти коммуналок. Соответственно, менялись номера на них, да и первый этаж перестраивался под квартиры, а значит появлялись новые номера.



В результате этих трансформаций появлялись квартиры 20 или 95, и все это на первом этаже.

После распада СССР нередко проходила обратная трансформация. Несколько маленьких квартир выкупались и соединялись в одну. Номер оставался один, а остальные попросту исчезали.

То же самое происходило и тогда, когда сооружалась надстройка. В случае с одной парадной в здании проблем не возникало.

Просто ставился номер, следующий по списку. В домах с двумя парадными люди задействовали смекалку. Как правило, с логикой она была на «Вы». Вот и получился тот результат, о котором идет речь.