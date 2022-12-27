Раненый военный России подорвался на гранате с целью не попасть в плен ВСУ

Получивший ранения российский солдат отказался сдаваться в плен украинской армии, совершив самоподрыв.

Журналисты газеты "Московский комсомолец" утверждают, что в сети распространилась видеозапись, на которой показано, как беспилотник вооружённых сил Украины сбросил бомбу в окоп к российскому солдату. По данным "МК", боец армии России был тяжело ранен, однако отказался сдаваться в плен ВСУ.

Вместо перехода в статус военнопленного участник спецоперации выбрал достать ручную гранату, выдернуть чеку и совершить добровольный самоподрыв не вылезая из окопа.