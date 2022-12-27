Невролог Павел Хорошев указал продукты, которые вызывают головную боль

Мигрени бывают у всех хотя бы раз в жизни. Головные боли появляются не сами по себе, всегда есть причина для этого. Иногда недомогание возникает из-за употребления некоторых продуктов.

Вряд ли кому-то известно, что сыр и шоколад могут привести к головным болям. Но невролог Павел Хорошев утверждает, что это так:

"Людям, страдающим от мигреней, желательно ограничить употребление алкоголя. Причем красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков. Кроме того, частые провокаторы мигрени – это все продукты, содержащие кофеин: энергетики, кофе, чай. А еще все виды сыра. Одним из важнейших провокаторов мигрени является шоколад. Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки"

Некоторые специалисты уверены, что к мигреням также приводит неумеренное употребление жирного мяса, к примеру, свинины. Но тут ситуация двоякая.

По мнению невролога Павла Хорошева, жирное мясо не является сильным провокатором головной боли.

Если пациент отказался от такой пищи и почувствовал облегчение, значит, ему лучше придерживаться вегетарианской диеты. Но так бывает не у всех.

Поэтому стоит прислушиваться к себе, к своим ощущениям и делать соответствующие выводы о правилах питания.