Раненный российский солдат подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен ВСУ

Российские военкоры сообщили, что раненный солдат российской армии подорвал себя в окопе гранатой, чтобы не попасть в украинский плен.

27 декабря Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видеозапись с беспилотного летательного аппарата, на которой запечатлены кадры сброса украинским дроном боеприпаса на пытавшегося укрыть в окопе российского военнослужащего.

Получивший тяжёлые ранения в результате данного инцидента служащий Вооружённых сил Российской Федерации не стал дожидаться взятия в украинский плен и подорвал себя собственной гранатой.