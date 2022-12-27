Раненный российский солдат подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен ВСУ
2022-12-27 22:31
Российские военкоры сообщили, что раненный солдат российской армии подорвал себя в окопе гранатой, чтобы не попасть в украинский плен.
27 декабря Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видеозапись с беспилотного летательного аппарата, на которой запечатлены кадры сброса украинским дроном боеприпаса на пытавшегося укрыть в окопе российского военнослужащего.
Получивший тяжёлые ранения в результате данного инцидента служащий Вооружённых сил Российской Федерации не стал дожидаться взятия в украинский плен и подорвал себя собственной гранатой.
Опубликовано: Диана Мудреченко