Данилов: ВС РФ могут нанести массированный удар по Украине в канун Нового года

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российские войска могут нанести новый массированный удар по украинской территории в канун Нового года.

27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в пресс-релизе заявил, что не может исключить возможность нанесения нового массированного удара со стороны Вооружённых сил России по украинским объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи.

Данилов также выразил свою уверенность в том, что у российской армии якобы боеприпасов «хватит на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза».