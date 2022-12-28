Глава польского Минобороны Блащак: Франция передаст Польше два спутника наблюдения
2022-12-28 00:59
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о подписании с Францией соглашения о поставке двух спутников наблюдения, а также приемной станции.
По его словам, документ был подписан во время визита главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню в Варшаву.
Блащак отметил, что польская армия получит спутники наблюдения от Франции до 2027 года.
Он уточнил, что эти спутники будут взаимодействовать с французскими для обеспечения максимальной эффективности.
Опубликовано: Светлана Репина