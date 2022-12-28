Терапевт Елена Игнатикова предупредила об опасности скрытого ожирения у с виду стройных людей

Внешность бывает обманчива, особенно это плохо в ситуации с лишним весом. Оказывается, ожирение на начальном этапе может быть незаметно вооруженному глазу.

Такое неожиданное заявление сделала терапевт Елена Игнатенкова. Стройная фигура не всегда показатель здоровья и правильного соотношения между жировыми накоплениями и объемом мышц.

Скрытое ожирение бывает даже у людей молодого возраста, чаще у девушке, но иногда и у парней. Главная причина такого состояния - низкая физическая активность.

Диетолог, терапевт Елена Игнатенкова:

"Такие люди внешне выглядят стройными, но у них есть избыточная жировая ткань. Причем жир накапливается не только под кожей, но и между внутренними органами. Это бывает, даже когда человек соблюдает диеты. Все из-за малого внимания к физической активности"

Главная опасность скрытой проблемы именно в ее скрытости, человек не догадывается, что здоровье находится под угрозой.

Из-за ожирения могут появиться самые разные патологии и нарушения: повышается сахар в крови, увеличивается уровень холестерина, растет мочевая кислота.

У людей плохо функционирует сердечно-сосудистая система, нарушается работа нервной системы, появляются проблемы с опорно-двигательными органами, кишечником.

Бороться со скрытым ожирением можно, приучив себя к регулярным физическим нагрузкам.

За питанием тоже надо следить, важно подбирать сбалансированный рацион, насыщенный белками, жирами, углеводами. Калории должны распределяться равномерно на протяжении суток.

Врач объяснила, какая физическая активность приветствуется:

"В первую очередь людям со скрытым ожирением надо делать силовые тренировки с гантелями или на тренажерах. В идеале врач или тренер должны подбирать правильные упражнения"

Сбалансированное питание, любовь к спорту плюс желание работать над собой - и проблемы скрытого ожирения как не бывало.