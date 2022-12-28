Захарова иронично ответила на призыв Киева исключить Россию из Совбеза ООН
2022-12-28 10:30
Официальный представитель МИД России поговоркой прокомментировала призывы Киева исключить Россию из Совбеза ООН.
Призывы МИД Украины к мировому сообществу исключить Россию из Совета безопасности Организации Объединенных наций не стоит воспринимать в серьез, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это тот случай, когда собака лает а карован идет. Прислушиваться к этим болезненным заявлениям не стоит", - сказала она.
Ранее МИД Украины призвал исключить Россию из ООН. Заявление появилось на сайте ведомства 26 декабря.
Опубликовано: Максим Алексеев