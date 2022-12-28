Захарова иронично ответила на призыв Киева исключить Россию из Совбеза ООН

Призывы МИД Украины к мировому сообществу исключить Россию из Совета безопасности Организации Объединенных наций не стоит воспринимать в серьез, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Это тот случай, когда собака лает а карован идет. Прислушиваться к этим болезненным заявлениям не стоит", - сказала она.