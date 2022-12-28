Клубника как средство противостояния раку и инсульту

По мнению Михаила Гинзбурга, врача-диетолога, доктора медицинских наук, включая клубнику в рацион на постоянной основе, можно предупредить появление раковых клеток и снизить риск возникновения инсульта.

Почему ягода так полезна в борьбе с опасными для жизни заболеваниями?

Мнение Михаила Гинзбурга:

"Клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов: это называется факторами, тормозящими ангиогенез"

Особенный состав ягод дает противоопухолевый эффект. Клубника особенно полезна для профилактики онкологии органов желудочно-кишечного тракта.

В плодах много пищевых волокон, они помогают предотвращать инфаркты и инсульты. Основная функция пищевых волокон - "нормализация холестеринового обмена".

Если есть клубнику постоянно, вредный холестерин в организме снижается, в то время как полезный начинает преобладать.

В составе ягод много аскорбиновой кислоты и каротиноидов. Они - прекрасное средство для повышения иммунитета.

Клубника - источник железа, фосфора, кальция, фолиевой кислоты. Она уменьшает воспалительные процессы в организме, улучшает зрение, борется с анемией.

Антиоксиданты в составе ягод снижают давление, предупреждают ломкость и потерю подвижности суставов.